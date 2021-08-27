حمله موسعه لرفع الإشغالات بمدينة دسوق

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قامت رئاسة مركز ومدينة دسوق ، برئاسة المحاسب السيد عبد الستار ، رئيس مركز ومدينة دسوق بشن حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق بالمدينهن واستهدفت الحملة رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، منها طريق دسوق كفر الشيخ ودسوق فوه.

وقال رئيس المدينه في بيان اعلامي، إن الحملة مستمرة على أوقات ، وأنها تمت بحضور روساء الأحياء وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية ، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقي على جميع المستويات ، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقى ، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.