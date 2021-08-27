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الذهب في الأردن اليوم الجمعة 27 - 8 - 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 27 - 8 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الجمعة 27 - 8 - 2021

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استقرت الذهب في الأردن في مستهل عمليات البيع والشراء اليوم الجمعة 27 ــ 8 ــ 2021، وسجلت أسعار كافة فئات الذهب نفس أسعار أمس الخميس، وسجل الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» سعرًا قدره 36.70 دينار اردني للبيع، و 35.20 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الجمعة 27 ــ 8 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن أسعار الذهب بصفة يومية، و تطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت كافة فئات الذهب في «المملكة الأردنية الهاشمية» اليوم الجمعة 27 ــ 8 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.60 دينار أردني للبيع، و 40.50 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.70 دينار أردني للبيع، و 35.20 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.80 دينار أردني للبيع، و 29.90 دينار أردني للشراء.

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