حالة الطقس اليوم وغدًا .. والأرصاد: أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة خلال 72 ساعة

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تشهد البلاد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يستمر لمدة 3 أيام، وترتفع الرطوبة النسبية بما يزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار وتتكون الشبورة المائية ليلاً وفى الصباح الباكر فى الأماكن القريبة من المسطحات المائية.

وتبدأ درجات الحرارة فى الإرتفاع خلال حالة الطقس اليوم وترتفع درجة الحرارة العظمي فى القاهرة وأغلب الأنحاء اليوم عن السائدة أمس.

وتستمر الظواهر الجوية من نشاط الرياح اليوم والشبورة فى الصباح على أغلب أنحاء المدن المصرية، خلال حالة الطقس اليوم وغدًا وحتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة يومي الأحد والإثنين وتصل إلي 44 درجة أيام السبت والثلاثاء والأربعاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، اليوم الجمعة، وتكون رعدية أحيانًا، فى جنوب سيناء، وعلي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر فى مناطق سانت كاترين وحلايب وشلاتين.

وتكون درجة حرارة اليوم للعظمي فى مصر 43 درجة فى أسوان وإدفو، في حين أن أقل درجات الحرارة العظمي اليوم هي 30 درجة وتكون فى مطروح، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم علي أغلب أنحاء مصر، ويكون الطقس شديد الحرارة رطبا على القاهرة وشمال الصعيد وكذلك الوجه البحري، ويكون فى السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا، أما فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة، ويكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبا على جميع أنحاء مصر.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، ويكون البحر الأحمر من معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار، والرياح فى البحرين شمالية غربية.

تنشط الرياح فى القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويقل الاحساس بارتفاع الرطوبة فى ساعات الليل، ويكون اتجاه الرياح فى مصر شمالية غربية، وتكون سرعتها ما بين 16 و17 عقدة.

يتوقع أن تكون درجات الرطوبة النسبية اليوم في القاهرة الكبري للعظمي والصغري 86-30، والسواحل الشمالية 90-40، وشمال الصعيد 40-25، وجنوب الصعيد 30-15 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مصر

ترتفع درجات الحرراة العظمي والصغري والمحسوسة اليوم فى الإسكندرية والقاهرة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 37-26 درجة والمحسوسة 39 درجة، وفى الإسكندرية 32-26 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 43-27، قنا 41-26، إدفو 43-27، الوادي الجديد 41-23، أسيوط 38-23، المنيا 38-24، الفيوم 37-25، الأقصر 42-25، سيوة 34-22، حلايب 36-26، بني سويف 37-24، أبوسمبل 41-25، سوهاج 40-24، شلاتين 40-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السويس 37-25، الإسماعيلية 38-24، المنصورة 35-25، بورسعيد 33-25، دمياط 32-25، دمنهور 34-26، الغردقة 40-29، شبين الكوم 36-26، السلوم 31-24، العريش 33-25، طنطا 36-26، بلطيم 32-24، طابا 35-25، الطور 36-27، رفح 33-24، شرم الشيخ 40-30، مطروح 30-21 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. والأرصاد: أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة خلال 72 ساعة

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

تواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال حالة الطقس غدًا للعظمي والمحسوسة وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فى القاهرة والوجه البحري 37 للعظمي و39 للمحسوسة، وفي جنوب سيناء 40-41، وفى شمال الصعيد 38-40، وفى السواحل الشمالية 32-34، وفي جنوب الصعيد 44-45 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس الأسبوع المقبل

ترتفع درجات الحرارة على مدار 3 أيام وتصل درجة الحرارة العظمي الأسبوع المقبل إلي 45 درجة وتكون ذروة ارتفاع الحرارة فى الصعيد يومي الأحد والإثنين، وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أحوال الطقس الأسبوع للعظمى والمحسوسة في القاهرة الكبري والوجه البحري الأحد 37-39، وتنخفض من الإثنين إلي الأربعاء إلي 36-38 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب الصعيد الأحد والإثنين إلى 45-45، وتنخفض الثلاثاء والأربعاء إلى 44-45 درجة، وفي شمال الصعيد تكون الأحد والإثنين 39-41، وتنخفض الثلاثاء والأربعاء إلي 38-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية يوم الأحد 32-35 درجة، وتنخفض من الإثنين إلى الأربعاء إلي 32-32 درجة، وتكون في جنوب سيناء الأحد 40-41، وتنخفض من الإثنين للأربعاء إلي 39-41 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. والأرصاد: أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة خلال 72 ساعة

توقعات أحوال الطقس والبحر حتى يوم الأربعاء المقبل

تفاصيل أحوال الطقس خلال 6 أيام

تقرير حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام