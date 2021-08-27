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في 32 ساعة.. جدارية "هُدىً للعالمين" تخرج للنور بتقاطع "الدائري - نايف" بمكة
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:47 صباحاً
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد ما فعله هذا الطيار وأدخله موسوعة جينيس
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:47 صباحاً
الأردن يشدد على مؤازرته للسعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وشعبها
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:47 صباحاً
أبشروا ???? 17 يوم ونودع الصيف .. الخريف يبدأ 22 سبتمبر وتحسن كبير في الحرارة
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
الآن .. فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:41 صباحاً
شروط قاسية من ألمانيا للشركات المصنعة للهواتف الذكية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:33 صباحاً
"منطقة كبرى للإرهاب".. خطة إخوانية بإنزال تركي "حشد أفغاني بأرض ليبية"!
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:33 صباحاً
الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه المملكة
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:33 صباحاً
جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب تُعيد لخمسيني القدرة على المشي والحركة
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:33 صباحاً
انتبه إذا لاحظت هذه العلامة خلال تنظيف أسنانك.. قد تكون معرّضاً لنوبة قلبية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 09:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
ما رسالة داعش خراسان بهجومهم على مطار كابول؟ مسؤولة دفاع أمريكية سابقة توضح
فيديو
cnn arabic
الجمعة 27 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
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