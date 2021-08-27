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تطعيم 15 ألف مواطن بلقاح كورونا في شمال سيناء

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تطعيم 15 ألف مواطن بلقاح كورونا في شمال سيناء تطعيم 15 ألف مواطن بلقاح كورونا في شمال سيناء

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قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إنه تم تطعيم عدد 15 ألف مواطنًا بلقاح ، بمركز التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام.

وأضاف شوكة، في بيان، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

من جانبه، أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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