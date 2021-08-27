غرق 100 منزل بجنوب الأقصر بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي

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أدى كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، بقطر 700 مم بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مراوان، بمركز إسنا جنوب الأقصر، مما تسبب في غرق 100 منزل وتلف الأثاث بمياه الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء بالمناطق المجاورة للكسر، وإصابة 4 أشخاص بماس كهربي نتيجة تلامس مياه الصرف باعمدة الإنارة.

وعلى الفور انتقل لموقع الكسر كلاً من المهندسة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع، نائبا رئيس المدينة، والمهندس ياسر عشاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا، والمهندس وفيق المدير التنفيذي لشبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومحمود الضوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا.

وتبين من المعاينة وجود كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي 700 ملى لمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان، وذلك أثناء حفر المقاول لتوصيلات المواسير الفرعية للصرف الصحي فاصطدم بالخط الرئيسي وتسبب في كسره، وعلى الفور تم غلق المحابس والدفع بعدد 30 سيارة شفط و2 حفار و2 لودر و10 سيارت محمله بالرمال، تابعين لمجلس مدينة إسنا، ومحافظة الأقصر، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بفرق الصيانة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة.

فيما اصيب كلا من «اسلام.ح.م» 22 عاما، و«شحات.ج.ش» 42 عاما، و«سنبل.ر. ق» 35 عاما، و«محمود.ع.م» 22 عاما، بماس كهربائي بسبب تلامس مياه الصرف الصحي بأعمدة الإنارة العمومية.

وتم نقل جميع المصابين لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كسر بخط صرف صحى باسنا جنوب الاقصر