بعد 3 سنوات من الواقعة .. السجن 6 شهور لرئيس لجنة ثانوية عامة زور محضر لغش لطالبة بالدقهلية

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قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، الخميس، بالسجن 6 شهور لمدير مدرسة لقيامة بتزوير محضر غش لإحدي الطالبات في امتحانات الثانوية العامة عام 2018 بدلا من طالبه تم ضبطها متلبسة بالغش .

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق،

وقضت المحكمة في القضية رقم 19273 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2049 لسنة 2020 جنايات كلى جنوب المنصورة بمعاقبة «عبدالعزيز. ا. أ»، 54 سنة، مدير مدرسة سمنود الثانوية بنين ومقيم قرية الناوية مركز سمنود بالسجن 6 أشهر لاتهامه بتزوير محرر رسمي «محضر غش»، خلال تولية مسئولية رئاسة لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة شها الابتدائية، واستبداله لطالبة أخرى وقيامة بتذييل المحضر بتوقيع مراقبي اللجنة ومراقب الدور

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة أحال المتهم «عبدالعزيز. ال.»، 54عاما، مدير مدرسة سمنود الثانوية بنين لمحكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 7/6/2018 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو (محضر تحقيق إداري)، مؤرخ في 7/6/2018، كان ذلك عن طريق التقليد لإمضاءات أحد موظفي الحكومة على غرار الصحيح منها بأن ذلك المحرر إمضاءات عزاها زورا للمجني عليهم حسام الدين محمد صلاح، فاطمة صلاح سليمان، والسيد احمد محمد معوض، فوقعت الجريمة بناء على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهم استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بأمر التزوير وهو في عهدته ومسلم إليه بصفته السابقة، أوراق متعلقة بالحكومة «محضر اثبات حالة غش» مؤرخ في 7/6/2018 .

وأكد شاهد الواقعة حسام الدين محمد صالح، 41 عام، اخصائي اول تكنولوجيا بكفر قبالة المشتركة بمحافظة الغربية، في التحقيقات انه أثناء مباشرة عملة كمراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة حرر محضر اثبات حالة غش لإحدي الطالبات ابان اداء امتحان مادة اللغة الفرنسية وقام بتسليم المحضر إلى مراقب الدور وعقب انتهاء الامتحانات فوجئ بفقد ذلك المحضر وقيام المتهم بتحرير محضر آخر وتذيله بتوقيعه المنسوبة زورا له.

وقدمت النيابة العامة مذكرة بالواقعة تلخصت بقيام الطالبة إسراء رضا ابوالعينين الرفاعي، بتاريخ 7/6/2018 حال تواجدها بمقر لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 23 بمدرسة شها الابتدائية بمحافظة الدقهلية، وإبان قيامها بالإجابة على امتحان مادة اللغة الفرنسية تلاحظ لها تردد الطالبة «إسراء. ا. أ»، باستمرار على دورات المياه ثم تبين قيام المذكورة بالإجابة على الامتحان من واقع نموذج إجابة خاص بالمادة ،فأبلغت الشاكية مراقب اللجنة بتلك الواقعة لإتخاذ اللازم قانونا حيال المذكورة فقام المراقب بضبطها أثناء قيامها بالغش من نموذج الإجابة إلا انها تعدت عليه بالسب في حضور جميع طلاب اللجنة وكذا باقي مراقبين الدور وبعرض ذلك الامر على المراقب رئيس الدور فقام بتحرير محضر عش ضد الطالبة المذكورة وتحفظ على نموذج الإجابة

وبطلب توقيع الطالبة المشكو في حقها على المحضر لم تنصاع لذلك المطلب، فطلب محرر محضر الغش من الشاكية «شاهدة الواقعة والمبلغة»، التوقيع على محضر الغش باعتبارها شاهدة فوقعت علية بذلك الصفة وعقب الانتهاء من الإجابة على الامتحان وعودتها إلى منزلها، حضر اليها والد الطابة «إسراء. ا. ا.»، ووجه اليها ولوالدها تهديد صريح اذا شهدت بتلك الواقعة وأبلغهما ان له من النفوذ ما يستطيع ان يقوم بإلغاء محضر الغش المحرر عن كريمته .

واكتشفت الطالبة الشاكية عقب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ان نتيجة امتحاناتها قد تم حجبها وبالاستعلام من مدرستها عن مسوغ ذلك فتبين انه قد تحرر بشأنها محضر غش في امتحان مادة اللغة الفرنسية على غير الحقيقة برغم انها هي التي ابلغت عن قيام زميلتها في اللجنة بالغش وتوقيعها على المحضر كونها شاهدة.

وبسؤال الشاكية في النيابة العامة أقرت بعدم تحرير محضر غش لها وان «المشكو في حقها» اجتازت امتحانات الثانوية العامة بنجاح وان والد الطالبة المشكو في حقها بمعاونة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة ومراقب الامتحانات قاموا بتزوير محضر الغش واستبداله .

وأضافت الشاكية بانة قد تم تحرير المحضر لها بالتزوير ولم يتم استدعائها للتحقيق معها إداريا بشأن ضبط الطالبة «إسراء»، ولم يتم استدعائها من الشؤن القانونية بشأن الواقعة.