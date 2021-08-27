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أعرب محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن رغبته الكبيرة في انضمام عبدالله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز إلى صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten، عبدالله السعيد إضافة قوية إلى أي فريق، ونضج بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأتمنى انضمامه إلى الزمالك، حيث سيحدث ثقلاً كبيراً لوسط ملعب الفريق مع شيكابالا ويوسف أوباما وبقية اللاعبين.

واختتم صلاح: أتمنى بقاء الحراس الثلاثة محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، وعدم رحيل أي منهما بنهاية الموسم، فالزمالك هو المستفيد الأكبر من وجود ثلاث حراس مرمى على أعلى مستوى، كما أفضل إعارة محمد صبحي مرة أخرى، فهذا الأفضل له وللنادي .