محمد صلاح: زيزو الأفضل لتعويض صلاح .. و«فتحي» بديلا

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أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأبيض هو الأفضل لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة المنتخب الوطني ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 .

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten: غياب محمد صلاح سيؤثر بالطبع على آداء الفراعنة أمام أنجولا في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، ولكن هناك بعض العناصر المميزة التي ظهرت بشكل مميز هذا الموسم مثل أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وغيرهم.

واختتم صلاح: أحمد سيد زيزو هو الأفضل لتعويض غياب محمد صلاح، فهو لاعب مميز من الناحية البدنية، ويمتلك سرعات عديدة، كما أن مصطفى فتحي يقدم موسماً مميزاً مع فريق سموحة، لكنني أفضل الدفع به كبديل في الشوط الثاني .