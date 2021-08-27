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ارتفعت أسعار الذهب عالميا، فى نهاية التداول، مساء الخميس، 26 أغسطس 2021، رغم ارتفاع الدولار بسبب صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، لكنه مازال أقل من مستوى 1800 دولار للأوقية، وكانت أسعار الذهب عالميا، شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار اليومين الماضيين .

وتأثر سعر الذهب في مصر بالارتفاع العالمى، وارتفعت أسعار الذهب محليا ببشكل بسيط ، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 2 جنيها فقط .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 900 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 674 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6304 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عالميا مساء اليوم الخميس، عقب صدور القراءة الثانية من الناتج المحلى الأمريكى عن الربع السنوى الثانى والتى أكدت وجود نموا بنسبة 6.6% وهو أقل من التوقعات التى أشارت إلى توقع تسجيل نمو قدره 6.7% ، كما اشارت بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع طلبات اعانة البطالة الأولية والتى وصلت إلى 352 ألف طلب خلال الاسبوع الماضى بينما كانت قبل ذلك 349 ألف وكان المتوقع أن تنخفض إلى 345 ألف طلب، استفاد الذهب من تلك البيانات الضعيفة وحقق ارتفاعا حذرا، حيث ارتفعت العقود الآجلة من الذهب بنسبة 0.1% بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، مساء الخميس، 791.89 جنيه 788.54 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,792.89 $ ، 1,785.17 $ .

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