بـ«شوكولاتة» و«أحمر شفايف».. الكينج محمد منير يشعل حفل المسرح الروماني (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا النجم الكبير محمد منير، مساء أمس الخميس، حفلا على المسرح الروماني بمارينا، شاركته فيه الفنانة روبى.

حفل محمد منير

وغنى منير على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه منها «شوكولاتة» و«أحمر شفايف».

حفل محمد منير

كما غنى الكينج عددا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهد تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، في الحفل. وشهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور الذي ملأ المسرح عن آخره.

حفل محمد منير

وقدم الفنان أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو أشعلت هتافات الجمهور.

ورغم مشاركة روبي في الحفل فإن فقرتها لم تلق تفاعلات كبيرا من جمهور الكينج الذي حضر الحفل للاستمتاع بأغاني منير..ولاقى الكينج تفاعلا وتصفيقا حادا على أغانيه.

حفل محمد منير

روبي

وكان بعض جمهور الكينج قد أعلن عن غضبه قبل ايام حين تم الإعلان عن مشاركة روبي في الحفل لاختلاف لونها الغنائي عما يقدمه الكينج.

حفل محمد منير