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محمد صلاح: رمضان صبحي لا يستحق الانضمام للزمالك.. وأتمنى التعاقد مع «السعيد»

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محمد صلاح: رمضان صبحي لا يستحق الانضمام للزمالك.. وأتمنى التعاقد مع «السعيد» محمد صلاح: رمضان صبحي لا يستحق الانضمام للزمالك.. وأتمنى التعاقد مع «السعيد»

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رفض محمد صلاح نجم نادي السابق، فكرة انضمام رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي، لاعب مميز ولا خلاف على إمكانياته الفنية، لكن من يرفض الزمالك فلا يستحق الانضمام إلى صفوفه، فاللاعب سبق وأن صرح برفضه اللعب للقلعة البيضاء حينما كان لاعباً بالنادي الأهلي».

وتابع: «المغربي أشرف بن شرقي هو الأفضل في مركز الجناح الأيسر، ولذلك أرى أن الزمالك ليس بحاجة فنية إلى الحصول على خدمات رمضان صبحي الموسم المقبل، خاصةً أنه لن يقبل بالجلوس احتياطياً».
وأشار إلى أن عبدالله السعيد، إضافة قوية إلى أي فريق، ونضج بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأتمنى انضمامه إلى الزمالك، حيث سيحدث ثقلاً كبيراً لوسط ملعب الفريق مع شيكابالا ويوسف أوباما وبقية اللاعبين.

واختتم: «أتمنى بقاء الحراس الثلاثة محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، وعدم رحيل أي منهما بنهاية الموسم، فالزمالك هو المستفيد الأكبر من وجود ثلاث حراس مرمى على أعلى مستوى، كما أفضل إعارة محمد صبحي مرة أخرى، فهذا الأفضل له وللنادي».

المصرى اليوم

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