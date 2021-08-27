تحويلات مرورية في شارع السودان بالجيزة (تفاصيل)

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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامنا مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر، بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان.

ويستلزم غلق كلى لشارع السودان الاتجاه القادم من منطقة أرض اللواء بإتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير، تحديداً أسفل كوبرى ناهيا، وذلك لمدة 3 أيام ، بدءا من صباح اليوم الجمعة، حتى صباح يوم الأحد الموافق 29/8/2021م على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحا، دون تعطيل حركة المرور.

على أن يتم إجراء التحويلات المرورية على القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء متجها لمناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يسارا قبل موقع الغلق الكلى اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية، ثم السير يمينا بشارع جامعة الدول العربية، ثم يسارا للعودة مرة أخرى وإستكمال السير.

أما القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجها لمنطقة أرض اللواء، ويرغب فى استكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يمينا بشارع جامعة الدول العربية، وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية، وصولاً لشارع السودان ثم استكمال السير يمينا بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.

فيما تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.