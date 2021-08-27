فودة وعبدالرحيم وأبوسنة يناقشون تطوير موانئ نويبع وشرم الشيخ

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ مساء الخميس، اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء هشام أبوسنة نقيب مهندسين القاهرة بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من المختصين.

تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها إنشاء ميناء بدهب لربطه بميناء تبوك بالمملكة العربية السعودية، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك بعد موافقة الجهات المختصة، كما تم الاتفاق على طرح سقالة ترافكو طبقا للشروط والضوابط والمواصفات، وكذا أعمال تطوير رصيف ميناء نويبع وتطوير ميناء شرم الشيخ، بما يتناسب مع تطوير مدينة شرم الشيخ الشامل في المرحلة القادمة.