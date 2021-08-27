أخبار عاجلة

"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة 8 أشخاص بالتسمم الغذائي في كفر الشيخ

Print
إصابة 8 أشخاص بالتسمم الغذائي في كفر الشيخ إصابة 8 أشخاص بالتسمم الغذائي في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزي لتلفي العلاج اللازم.

تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى فوه المركزي، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بتسمم غذائي لاستقبال المستشفى.

وتبين أن المصابين، خالد محمد زلهب، 48 سنة، مقيم بمطوبس، منال عبدالكريم زلهب، 46 سنة، مقيم بمطوبس، أحمد خالد زلهب، 15 سنة، مقيم بمطوبس، أسامة خالد زلهب، 13سنة، مقيم بمطوبس، إسراء خالد زلهب، 7 سنوات، مقيم بمطوبس، ألاء خالد زلهب، 19 عام، مقيم بمطوبس، سعيده محمود عبدالكريم، 31 عام، مقيم بقرية السالميه، التابعة بمركز فوه، إيمان رضا منيشي، 27 سنة، مقيم بقرية السالميه، التابعة لمركز فوه.

وعقب تلقي الحالات الإسعافات اللازمة بمستشفى فوه المركزي، استقرت حالتهم ومازالوا باستقبال المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة