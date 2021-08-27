إصابة 8 أشخاص بالتسمم الغذائي في كفر الشيخ

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أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزي لتلفي العلاج اللازم.

تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى فوه المركزي، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بتسمم غذائي لاستقبال المستشفى.

وتبين أن المصابين، خالد محمد زلهب، 48 سنة، مقيم بمطوبس، منال عبدالكريم زلهب، 46 سنة، مقيم بمطوبس، أحمد خالد زلهب، 15 سنة، مقيم بمطوبس، أسامة خالد زلهب، 13سنة، مقيم بمطوبس، إسراء خالد زلهب، 7 سنوات، مقيم بمطوبس، ألاء خالد زلهب، 19 عام، مقيم بمطوبس، سعيده محمود عبدالكريم، 31 عام، مقيم بقرية السالميه، التابعة بمركز فوه، إيمان رضا منيشي، 27 سنة، مقيم بقرية السالميه، التابعة لمركز فوه.

وعقب تلقي الحالات الإسعافات اللازمة بمستشفى فوه المركزي، استقرت حالتهم ومازالوا باستقبال المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.