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الأحد المقبل .. بدء التطعيم الإجباري ضد بجامعة عين شمس

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الأحد المقبل .. بدء التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا بجامعة عين شمس الأحد المقبل .. بدء التطعيم الإجباري ضد بجامعة عين شمس

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تبدأ جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حملة التطعيم الاجباري للعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد ، والحصول على اللقاحات استعدادا لبدء العام الدراسي.

وتستقبل كلية الآداب الحملة الطبية الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي تنظمها جامعة عين شمس ممثلة في الإدارة الطبية، وتبدأ من الأحد المقبل الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢١.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مع توجهات وزارتي الصحة والتعليم العالى والتي تقضى بتطعيم جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس كورونا، توخيا للحذر من التوقعات التي تؤكد انتشار فيروس دلتا بلس في الفترة القادمة .

وقال «مرتضى» إن الكلية تسعى إلى تطعيم جميع منتسبيها في أسرع وقت ممكن قبل بداية العام الدراسي الجديد، من خلال عدد من الاجراءات التي تسهل على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال تلقى اللقاح، وتتمثل هذه التسهيلات في إحضار الأمصال إلى مقر الكلية بدلا من ذهاب الأفراد إلى المستشفي الجامعي توفيرا للوقت والجهد مع توفير الثلاجات لحفظ الأمصال بالإضافة إلى تخصيص فريق من الأطباء التابعين للمركز الطبي بالكلية للقيام بهذه المهمة.

من جانبها ذكرت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها توافقت لاجراء التطعيم بأسرع وقت ممكن وتحقق أهدافها المنشودة، وقد أعدوا تقريرا تم رفعه إلى عميد الكلية يتضمن خطة العمل بالحملة والتى تتضمن حصر أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال الذين لم يسبق لهم تناول اللقاح، ومن ثم تقسيمهم إلى مجموعات على مدار أيام الأسبوع ويتم إدارج الأسماء في الكشوفات أبجديا وليس على حسب الأقسام والإدارات لضمان عدم حدوث التكدس، ولعدم غلق الإدارات والأقسام في نفس التوقيت للحفاظ على استمرارية العمل، وبتم إعلان جداول الأسماء والمواعيد المحدد لتواجد الافراد كل حسب ترتيبه بالجدول وذلك على الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للكلية ومجموعات الواتس آب.

وكذلك تم اختيار مدرج «آداب سفلي» لتميزه بالقدرة على استيعاب أكبر عدد من الأفراد ولتحقيق التهوية اللازمة، ويتم تواجد الحملة يوميا بالمدرج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا.

المصرى اليوم

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