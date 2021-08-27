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الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني

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الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني

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أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بالعاصمة الأفغانية، الخميس، وراح ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر دعمه الكامل للشعب الأفغاني الشقيق في مصابه الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يرزق هذا الشعب المظلوم الأمن والأمان، وأن يمن عليه بالسكينة والاستقرار، وأن يجنب أفغانستان كل مكروه وسوء.

وتقدم شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني في ضحايا التفجيرين الإرهابيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصرى اليوم

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