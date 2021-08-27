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«تضامن كفر الشيخ» تعقد ندوة حول أهمية لقاح كورونا (صور)

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«تضامن كفر الشيخ» تعقد ندوة حول أهمية لقاح كورونا (صور) «تضامن كفر الشيخ» تعقد ندوة حول أهمية لقاح كورونا (صور)

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نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، ندوة بمقر نادي هيئة الشبان العالمية بمدينة كفر الشيخ، حول أهمية تلقي لقاح كورونا، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتحت إشراف السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة ماجدة عمر مدير إدارة الأندية بالمديرية، وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، وبحضور عبدالمولى الطنوبي مدير النادى.

تحدثت الدكتورة ماجدة فرحات مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، في بداية الندوة عن توعية المواطنين بخطورة المستجد، وتعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، واجراء الكشف الطبي ضمن مبادرة الـ100 مليون صحة، والتوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.‏
وأشارت الدكتورة ماجدة فرحات، إلى أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر المنافذ والأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة لحمايتهم من خطورة فيروس كورونا المستجد مع أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التوعية تشمل تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضا النصح والإرشاد بأهمية التطعيم باللقاح والتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

كفرالشيخ

المصرى اليوم

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