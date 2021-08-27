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الرئيس الأمريكي لمنفذي الهجوم على مطار كابول: لن نسامح وسنلاحقكم

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الرئيس الأمريكي لمنفذي الهجوم على مطار كابول: لن نسامح وسنلاحقكم الرئيس الأمريكي لمنفذي الهجوم على مطار كابول: لن نسامح وسنلاحقكم

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الولايات المتحدة ستلاحق الجناة الذين نفذوا تفجيرين عند مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إعداد خطط لضرب الإسلاميين المتشددين الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض «لن نسامح ولن ننسى. وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن»، مشيرا إلى أنه متمسك بقراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لا دليل حتى الآن على تواطؤ بين طالبان، وتنظيم الدولة الإسلامية.

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