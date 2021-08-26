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قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن الوعي سلوك، والمواطن الواعي يبحث عن المعلومة ويتحاور حولها ويتفاعل مها قبل أن يتخذ سلوكًا، مشيرًا إلى أن قضية الزيادة السكانية بحاجة إلى توعية، لأن هناك من يلقون أطفالهم في الشارع لعدم القدرة على الإنفاق عليهم.

وأضاف سامي عبدالعزيز، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن قضية الوعي من أولويات الرئيس السيسي ودائمًا يشير إليها في المؤتمرات واللقاءات، لافتًا إلى أنه لو الإعلام المصري والثقافة المصرية وضعت الوعي على أجندتها لن تستطيع أن تغطي قضايا المجتمع.

وأوضح عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، أن وعي المواطن بالمشكلة السكانية مهم للغاية، مضيفا أنه كان قد نظم حملة بالشراكة مع الإعلامي مصطفى بكري، تحت اسم «قبل ما تجيب مولود تأكد أن حقه في الحياة موجود» وتبنتها حينها جريدة الأسبوع.