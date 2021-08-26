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بايدن: سأرسل قوات إضافية لأفغانستان إذا استدعت الحاجة .. وأمريكا: نتوقع المزيد من الهجمات

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بايدن: سأرسل قوات إضافية لأفغانستان إذا استدعت الحاجة .. وأمريكا: نتوقع المزيد من الهجمات بايدن: سأرسل قوات إضافية لأفغانستان إذا استدعت الحاجة .. وأمريكا: نتوقع المزيد من الهجمات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوافق على إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة، موضحا أنه أمر القادة العسكريين باتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية القوات في كابول.

وأضاف بايدن: «سننقذ الأمريكيين ونخرج حلفاءنا الأفغان.. ولدينا بعض الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأننا نعرف من نفذ الهجوم لكن لسنا متأكدين».

وتوقع جنرال أمريكي يشرف على عمليات الإجلاء من أفغانستان، حدوث هجمات أخرى شبيهة بالهجومين اللذين شنهما تنظيم «داعش» على مطار كابول، الخميس.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي إن الولايات المتحدة ستلاحق منفذي الهجومين إذا أمكن العثور عليهم.

وأضاف أن الهجومين، اللذين أوديا بحياة 12 جنديا أمريكيا وعشرات الأفغان، لن يثنيا الولايات المتحدة عن مواصلة إجلاء الأمريكيين وغيرهم.

وحذر ماكنزي من استمرار وجود تهديدات أمنية «نشطة للغاية» في المنطقة المحيطة بمطار العاصمة الأفغانية، وتابع: «نتوقع استمرار هذه الهجمات».

المصرى اليوم

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