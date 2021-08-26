أخبار عاجلة

حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
إيران تهدد..هل تفاوض واشنطن وأوروبا بشروطها؟ -
تدافع آلاف الأفغان عند الحدود الأفغانية الباكستانية -
إسرائيلية شاركت في عزاء من قتلتهم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هيئات الإفتاء تدين هجوم مطار كابول

Print
هيئات الإفتاء تدين هجوم مطار كابول هيئات الإفتاء تدين هجوم مطار كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الخميس، بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكي.

ودعا الدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والإرهاب.

وأكد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره الشيطانية والقضاء عليه.

وشدد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء على أنه لا أحد في مأمن من الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية وأنها تستهدف الجميع ولا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها، ما يؤكد الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، في ضرورة توحيد الجهود الدولية والتعاون الدولى التام في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وتوجه الدكتور نجم بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا هذين الهجومين الإرهابيين ‏من الأفغان والأمريكيين، سائلاً المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة