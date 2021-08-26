هيئات الإفتاء تدين هجوم مطار كابول

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أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الخميس، بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكي.

ودعا الدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والإرهاب.

وأكد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره الشيطانية والقضاء عليه.

وشدد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء على أنه لا أحد في مأمن من الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية وأنها تستهدف الجميع ولا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها، ما يؤكد الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضرورة توحيد الجهود الدولية والتعاون الدولى التام في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وتوجه الدكتور نجم بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا هذين الهجومين الإرهابيين ‏من الأفغان والأمريكيين، سائلاً المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏