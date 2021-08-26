أخبار عاجلة

حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
إيران تهدد..هل تفاوض واشنطن وأوروبا بشروطها؟ -
تدافع آلاف الأفغان عند الحدود الأفغانية الباكستانية -
إسرائيلية شاركت في عزاء من قتلتهم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

المفتي يدين هجوم مطار كابول

Print
المفتي يدين هجوم مطار كابول المفتي يدين هجوم مطار كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكي.

‎وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع كافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف كل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

‎ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

‎وأكد المفتي أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء يعكس الفكر الظلامى العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

‎وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي ضحايا هذين الهجومين، سائلاً المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش

وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش