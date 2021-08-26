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أصالة تخلع حذاءها على المسرح.. والجمهور يدخل فى نوبة ضحك هستيرية ()

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أصالة تخلع حذاءها على المسرح.. والجمهور يدخل فى نوبة ضحك هستيرية (فيديو) أصالة تخلع حذاءها على المسرح.. والجمهور يدخل فى نوبة ضحك هستيرية ()

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أثارت المطربة السورية أصالة نصري، جدلاً واسعاً، بعد انتشار مقطع لها ظهرت به من آخر حفلاتها بجدة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وفأجات أصالة في الفيديو المتداول، جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو «صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟...شو رأيكن إذا قررت اشلح الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وقامت أصالة بعدها بخلع حذائها على المسرح وسط تصفيق كثيف كردّة فعل هستيريّة من الحضور. وحرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها الأخير بجدة.

ونشرت أصالة، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «عندما يكون للجمال معنى وأصالة وتاريخ يصبح للأشياء روح تحكي قصّة شيّقه بتفاصيل دقيقة.. هكذا كان ما ارتديته بحفل جدّة».

وتابعت قائلة: «كلّ الشّكر لأخواتي الرّائعات الرّاقيات على إخلاصهنّ فيما أبدعن ليوفوا تاريخ جدّة القديمة ويختصروا حكاية على شكل فستان.. كانت ليلة تجمع الماضي والحاضر بوجه جميل طيّب أصيل متحضّر.. هكذا هي جدّة دائماً مُلهمة».

المصرى اليوم

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