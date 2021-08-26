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رقص المخرج محمد سامي مع شقيقته الفنانة ريم سامي وخطيبها رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل خطبتهما على أنغام أغنية «خطوة» للفنان مصطفى حجاج.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، من حفل خطبتهما، ظهر فيه محمد سامي وهو يرقص مع شقيقته وخطيبها على«أغنية خطوة»، وذلك في إحدي الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي .



وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.



واختارت ريم سامي حضور حفل خطبتها بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.