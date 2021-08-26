أخبار عاجلة

حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
إيران تهدد..هل تفاوض واشنطن وأوروبا بشروطها؟ -
تدافع آلاف الأفغان عند الحدود الأفغانية الباكستانية -
إسرائيلية شاركت في عزاء من قتلتهم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

على أنغام «خطوة».. المخرج محمد سامي يرقص مع شقيقته ريم فى حفل خطبتها ()

Print
على أنغام «خطوة».. المخرج محمد سامي يرقص مع شقيقته ريم فى حفل خطبتها (فيديو) على أنغام «خطوة».. المخرج محمد سامي يرقص مع شقيقته ريم فى حفل خطبتها ()

لاقتراحات اماكن الخروج

رقص المخرج محمد سامي مع شقيقته الفنانة ريم سامي وخطيبها رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل خطبتهما على أنغام أغنية «خطوة» للفنان مصطفى حجاج.


ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع ، من حفل خطبتهما، ظهر فيه محمد سامي وهو يرقص مع شقيقته وخطيبها على«أغنية خطوة»، وذلك في إحدي الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي .


وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.


واختارت ريم سامي حضور حفل خطبتها بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية