إصابة شخصين في حريق شاحنة مواد بترولية برأس غارب

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قالت مصادر طبية براس غارب، إن شخصين أصيبا في حادث اندلاع حريق ضخم بسيارة تريلا محملة بالمواد البترولية بمدخل مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق وقامت ادارة المرور بتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر، وتحرر محضر بالحادث وتم اخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان حريق ضخم اندلع مساء الخميس بسيارة تريلا مواد بترولية بالقرب من مدخل مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر ودفعت إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، بـ 6 سيارات للسيطرة على حريق سيارة محملة بالمواد البترولية وغطت سحب الدخان المنطقة.



تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد باشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، على الفور تم الدفع بالخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية في الاتجاه الاخر، وعمل كردون أمنى المرور في بمحيط الحريق وجارى السيطرة عليه.