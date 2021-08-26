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قامت الفنانة فيفي عبده بمشاركة، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام». ظهرت في الفيديو ترقص على أنغام أغنية «سيبك من اللي يقولك بحبك»، للمطرب الشعبي أحمد شيبة من الساحل الشمالي.

وعلقت على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي، دي أغنية أحمد شيبة اسمها سيبك من اللي يقولك بحبك بالكلام وانا شايفة كده برضه«.

وكانت فيفي عبده قد أعلنت شفاءها مؤخرا بعد أزمة صحية مرت بها طوال أشهر، ونشرت صورة لها من الساحل الشمالي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، معلقة في تغريدة لها: «لا بقي يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل».

كانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب «حقنة خطأ» في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: «مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية».

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر»، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد