حسام حسن وحارس بيراميدز .. صفقات الأهلي تنتظر الإعلان

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أصبح كريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل أول صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية بعد أن أعلن النادي ضمه رفقة الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي ميكيسوني لاعب سيمبا.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر، أن صفقة تاو لن تكون الأخيرة وذلك وفقًا لرؤية رئيس النادي محمود الخطيب الذي يأمل في مواصلة التألق القاري واستعادة لقب الدوري المصري في الموسم المقبل.

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وعلمت «المصري اليوم» أن حسام حسن لاعب سموحة سيصبح رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية بعد أن تم الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد والمقابل المادي للنادي الإسكندري.

كما تواصل إدارة بطل أفريقيا محادثتها مع نادي بيراميدز من أجل عقد صفقة تبادلية تقضي بحصول الأخير على ناصر ماهر مقابل ذهاب الحارس المهدي سليمان إلى الجزيرة.

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وفضل بيتسو موسيماني اختيار سليمان ليكون ضمن صفقات الأهلي نظرًا للخبرات التي يتمتع بها والجودة الفنية، وذلك برغم وجود عدد من الأسماء المقترحة يأتي في مقدمتها محمد بسام ومحمود جاد بالإضافة إلى عامر عامر.