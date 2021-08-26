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الأردن يدعو الجزائر والمغرب لتغليب الحوار وحل الخلافات

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الأردن يدعو الجزائر والمغرب لتغليب الحوار وحل الخلافات الأردن يدعو الجزائر والمغرب لتغليب الحوار وحل الخلافات

جى بي سي نيوز - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وأعربت الوزارة في بيان الخميس، عن أملها بتغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة، ويرسخ دور البلدين الشقيقين الهام في منظومة العمل العربي المشترك.

وأكدت الوزارة حرص المملكة الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك، ورأب الصدع بين جميع الأشقاء، وإدامة التواصل والحوار، خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.

جي بي سي نيوز

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