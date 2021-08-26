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"جازان العام" يطلق مبادرة "صوتك مسموع" لتعزيز التواصل بين منسوبي المستشفى

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تهدف إلى تعزيز التواصل بين الرئيس والمرؤوس من الكوادر التمريضية

فعلت إدارة التمريض بمستشفى جازان العام مبادرة “صوتك مسموع” وهي إحدى مبادرات الإدارة ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز التواصل الفعّال بين الرؤساء والمرؤوسين من الكوادر التمريضية ورفع نسبة الرضا، وذلك بأقسام المستشفى.

وتفصيلاً، أوضحت مديرة إدارة التمريض بمستشفى جازان العام اختصاصية التمريض إجلال أيوب، أن المبادرة لها آلية عمل ومهام وأهداف، أهمها: تعزيز التواصل بين الرئيس والمرؤوس من الكوادر التمريضية، تعزيز الثقة المتبادلة بين التمريض والقيادات التمريضية، التعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه التمريض، رفع كفاءة رؤساء ومشرفي التمريض في مهارات التواصل الفعّال.

ومن أهداف المبادرة أيضًا، تفعيل وسائل التواصل المختلفة بين الرؤساء والمرؤوسين، تلبية احتياجات العاملين من الكوادر التمريضية بكل يسر وسهولة، رفع نسبة الرضا بين الكوادر التمريضية، رفع الوعي لدى التمريض في اتباع القنوات الرسمية للتواصل.

وأضافت «إجلال» أن المبادرة تحظى بدعم من مدير المستشفى الأستاذ ياسر مجربي وحرص ومتابعة إدارة التمريض بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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