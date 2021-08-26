أخبار عاجلة

صورة مزيفة بمعلومات غير موثقة عن عائلات مصر تثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا -
تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.. وأحمد العوضى يسافر لمرافقتها في سويسرا -
اسمعى نصائح المعلمة عسلية لكل بنت كيوت ☺️ كبيرة سوق الجمعة هتعرفك إزاى تجيبى حقك -
إلقاء "خادمة" من الدور الخامس بعد اتهامها بسرقة مبلغ مالى.. والنيابة توجه لهم تهمة الشروع فى القتل -
تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء -
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة -
شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة -
وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش -
إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة "النصر" تنوي إقالة "مينزيس"

Print
رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة "النصر" تنوي إقالة "مينزيس" رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة "النصر" تنوي إقالة "مينزيس"

رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة

كشفت مصادر قريبة الصلة بالشأن النصراوي عن وجود توجه لدى إدارة الفريق لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

وبحسب تلك المصادر فإن هزيمة الفريق أمام الفيصلي كانت بمثابة جرس إنذار للإدارة لتعديل الإدارة الفنية للفريق.

وعانى النصر اليوم كثيرًا للوصول لنقاط المباراة الثلاث أمام التعاون إذ انتظرت جماهيره للدقيقة 98 لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ونجح الهدّاف عبدالرزاق حمد الله في بث الطمأنينة لدى النصراويين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104.

المصادر كشفت عن أن الإدارة تلقت عددًا من السير الذاتية لمدربين لكنها تنتظر التوصل إلى اتفاق مع مدرب كبير وصاحب اسم معروف للتعاقد معه.النصر التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة