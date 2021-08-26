أخبار عاجلة

صورة مزيفة بمعلومات غير موثقة عن عائلات مصر تثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا -
تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.. وأحمد العوضى يسافر لمرافقتها في سويسرا -
اسمعى نصائح المعلمة عسلية لكل بنت كيوت ☺️ كبيرة سوق الجمعة هتعرفك إزاى تجيبى حقك -
إلقاء "خادمة" من الدور الخامس بعد اتهامها بسرقة مبلغ مالى.. والنيابة توجه لهم تهمة الشروع فى القتل -
تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء -
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة -
شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة -
وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش -
إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بيراميدز يدخل أحدث تقنية نظارات تدريب حراس المرمى

Print
بيراميدز يدخل أحدث تقنية نظارات تدريب حراس المرمى بيراميدز يدخل أحدث تقنية نظارات تدريب حراس المرمى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى بعدما قرر الاستعانة بها وبالفعل بدأ الحراس في استخدامها في إطار سعي النادي للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

شدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش

وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش