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مصطفى بكرى عن قانون السايس: «الناس هتجيب منين»

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مصطفى بكرى عن قانون السايس: «الناس هتجيب منين» مصطفى بكرى عن قانون السايس: «الناس هتجيب منين»

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علق الإعلامي مصطفى بكري، على قنوان السايس الجديد: «الركنة بـ 10 جنية و300 شهرياً الناس هتجيب منين».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، وأنت تقوم بركن السيارة الخاصة بك في الشارع، وعندم يتم إعطاءه 5 جنيهات أو أي فكة تجد يقول: «إيه يا أستاذ ده ميجبوش كوباية شاى».

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن بدلا من أن تحمي المواطنين من ظاهرة السايس والأموال التي يتم دفعها قررت فرض نفس المبالغ بشكل إجباري ولكن بشكل قانوني عبر قانون السايس الجديد الذي تم البدء في تطبيقه في مناطق بالقاهرة والجيزة.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد، إن هذا القانون أدى إلى حالة من الارتباك الكبير بالشوارع والميادين العامة، أصحاب السيارات معترضون على فرض هذه الرسوم الإجبارية بقيمة 300 جنيه للمبيت شهريا أمام المنزل، و10 جنيه للملاكي و30 جنيه للأتوبيسات بساحات الانتظار، وحسمت الحكومة الأمر وقالت إن ركن السيارات أمام المنزل معفي من أي رسوم. واستطرد: «الناس تعبانة وكفاية الأوضاع المجتمعية التي نعيشها ولازم نبقى حنين على الناس».

المصرى اليوم

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