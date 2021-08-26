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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي انضم للأهلي رسميًا لمدة أربع سنوات، وأن اللاعب قام بالتوقيع على كافة الأوراق بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية مع النادي الإنجليزي.
بيرسي تاو حضر للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.
وبعد تعاقد الأهلي رسميا مع بيرسي تاو، يعرض المصري اليوم عددا من أهداف اللاعب الجنوب أفريقي الذي انضم رسميا للنادي الأهلي في صيف 2021 لمدة 4 سنوات رسميا.