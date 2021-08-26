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مهارات وأهداف بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديد في صيف 2021 ()

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مهارات وأهداف بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديد في صيف 2021 (فيديو) مهارات وأهداف بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديد في صيف 2021 ()

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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي انضم للأهلي رسميًا لمدة أربع سنوات، وأن اللاعب قام بالتوقيع على كافة الأوراق بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية مع النادي الإنجليزي.

بيرسي تاو حضر للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في ، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.

وبعد تعاقد الأهلي رسميا مع بيرسي تاو، يعرض المصري اليوم عددا من أهداف اللاعب الجنوب أفريقي الذي انضم رسميا للنادي الأهلي في صيف 2021 لمدة 4 سنوات رسميا.

المصرى اليوم

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