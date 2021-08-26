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أعلن النادي الأهلي عن ضم اللاعب الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح فريق برايتون الإنجليزي وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للمارد الأحمر في موقع تويتر مقطع فيديو مصحوب بعبارة «The Lion Of Judah Is Here».

ويسعى الأهلي إلى تدعيم الخط الهجومي من اجل الحفاظ على لقب دوري أبطال افريقيا في الموسم الجديد واستعادة لقب الدوري المصري.

ويعد بيرسي تاو من أبرز لاعبي الكرة في جنوب افريقيا ويمتلك خبرات مميزة بفضل تجربته الأوروبية والتي شارك خلالها مع أندية (كلوب بروج- رويال أندرلخت).