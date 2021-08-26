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حملة تفتيشية في الأردن لضبط العمالة الوافدة المخالفة

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حملة تفتيشية في الأردن لضبط العمالة الوافدة المخالفة حملة تفتيشية في الأردن لضبط العمالة الوافدة المخالفة

جي بي سي نيوز :- أعلنت مديرية الامن العام ان المديرية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل، ستنفذ حملات امنية وتفتيشية مكثفة في مختلف مناطق المملكة لضبط العمالة الوافدة غير القانونية فور انتهاء الفترة التي أعطيت لهم من قبل مجلس الوزراء لتصويب اوضاعهم بتاريخ 2 أيلول المقبل.

ودعت المديرية جميع الوافدين واصحاب العمل الى استكمال كافة اجراءات تصويب الاوضاع القانونية قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم تجنبا لاتخاذ اجراءات التسفير والإبعاد والتي ستنفذ بحق كل مخالف يتم ضبطه من العمالة الوافدة غير القانونية.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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