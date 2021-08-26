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رئيس جامعة خالد يطلع على استعدادات الكليات لانطلاق العام الدراسي الجديد

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شدّد على ضرورة تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية

رئيس جامعة خالد يطلع على استعدادات الكليات لانطلاق العام الدراسي الجديد

تفقّد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس الأربعاء، مرافق وقاعات المدينة الجامعية بأبها، يرافقه عدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي الإدارات المعنية.

وزار "السلمي" عددًا من الكليات والإدارات، واطلع على سير العمل، بهدف التأكد من الجاهزية لبداية العام الجامعي الجديد 1443.

واطلع خلال جولته على مرافق كليات الشريعة وأصول الدين وكلية العلوم الإنسانية وكلية اللغات والترجمة وكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

وشدد على ضرورة تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية، والخطط المتبعة للحالات الطارئة، مؤكدًا على أهمية تعقيم قاعات الدراسة والمعامل والمختبرات بشكل دوري، إضافة إلى أهمية تهوية الأماكن المغلقة ووضع خطط لتردد الطلاب عليها مع ضمان السلامة للجميع، والعناية بتطبيق البروتوكولات والتعليمات التي أقرتها وزارتا التعليم والصحة والجهات المعنية.

كما وجه "السلمي" في نهاية الجولة بأهمية الاستفادة من إمكانيات الجامعة في التعلم الإلكتروني في الحالات التي لا تتطلب حضور الطلاب، للحد من التجمعات التي يمكن الاستغناء عنها بما لا يخلّ بالعملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة العناية بتحقيق السلامة والعودة الآمنة مع الاهتمام بجودة المخرجات.

يذكر أن جامعة الملك خالد تستعد في مختلف كلياتها في أبها وفرع تهامة وكليات المحافظات لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بمختلف الدرجات العلمية مع بداية العام الجامعي الجديد.

رئيس جامعة خالد يطلع على استعدادات الكليات لانطلاق العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة خالد يطلع على استعدادات الكليات لانطلاق العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة خالد يطلع على استعدادات الكليات لانطلاق العام الدراسي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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