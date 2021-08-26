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الإسماعيلي يسافر للسويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

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الإسماعيلي يسافر للسويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا الإسماعيلي يسافر للسويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

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يستعد فريق نادى الإسماعيلى إلى السفر لمدينة السويس لمواجهة نادى سيراميكا في في السابعة مساء الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري.

يدخل سيراميكا اللقاء بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الدراويش مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، في المقابل يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

المصرى اليوم

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