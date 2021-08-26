الأهلى يكثف من مفاوضاته مع سموحة للتعاقد مع حسام حسن

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كئف النادى الأهلى من مفاوضاتة مع نادى سموحة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة، في الانتقالات الجارية من أجل تدعيم الهجوم الأحمر.

ويأمل الأهلي في الفوز بصفقة سموحة لتدعيم الهجوم بعد اقتراب مروان محسن من الرحيل وإعارة أحمد ريان لألتاي التركي واقتراب والتر بواليا من الرحيل لصفوف ملطية التركي أيضا.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع الثنائي حسام حسن مهاجم سموحة وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباتر، بعد إعجاب الجهاز الفني بقدرات الثنائي.

وتحرك الأهلي أولا صوب شادي حسين، لكنه وجد مغالاة مالية كبيرة من سيراميكا، حيث طلب مسؤولوه 35 مليون جنيه مقابل ترك اللاعب، وهو ما جعل الأهلي يتجه للخيار الثاني حسام حسن في الوقت الحالي.

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن أول صفقاته الصيفية هذا الموسم، بانضمام كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم لصفوفه لمدة 5 سنوات.