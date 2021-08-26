أساليب التربية الناجحة للأبناء .. ندوة فى مكتبة المستقبل غدا

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تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة بعنوان «لكل مربي هل تعاني»، وذلك في الخامسة من مساء غد الجمعة في مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة، والتي تأتي في اطار سلسلة من الندوات واللقاءات الاجتماعية والتي تهم كافة طبقات المجتمع .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس الجمعية، إن الندوة تتناول أساليب تربية الآباء لأبنائهم، حيث تتباين بين أساليب تربوية إيجابية وناجحة، وبين أساليب خاطئة لا تأتي بالنتائج المرجوة منها، وأن هناك أساليب تربية للأبناء تكون جيدة وسليمة، والتي تعد مطلبا شرعيا وأيضا مطلبا حضاريا لبناء أجيال للمستقبل نافعة لبلادها وأوطانها، ونافعة لنفسها .

من جانبه قال فؤاد عدلي، مدير مكتبة المستقبل إن الندوة تحاضر فيها إيمان مفتاح اخصائية تنمية بشرية، مشيرا إلى أن الندوة تلقي الضوء على العديد من الأمور التي يمكننا أن نتبعها أو نتجنبها أثناء تربيتنا لأطفالنا خلال جميع المراحل العمرية، والحصول على المعلومات التي يؤكدها لنا العلم .

أكد «عدلي»، أن الندوة سوف تطرح العديد من التساؤلات وتجيب عليها من بينها أي نوع من المربين أنت؟، وكيف تكتشف نمطك في التربية بالتفصيل؟، وماهي خطواتك لتربية ناجحة ؟، وعلى هامش الندوة سوف يجرى اختبار لقياس مدى صحتك النفسية .و جلسة استرخاء وتدريبك على ممارستها كروتين يومي للتخلص من الضغوط.