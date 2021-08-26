أخبار عاجلة

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أساليب التربية الناجحة للأبناء .. ندوة فى مكتبة المستقبل غدا

Print
أساليب التربية الناجحة للأبناء .. ندوة فى مكتبة المستقبل غدا أساليب التربية الناجحة للأبناء .. ندوة فى مكتبة المستقبل غدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية الجديدة ندوة بعنوان «لكل مربي هل تعاني»، وذلك في الخامسة من مساء غد الجمعة في مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة، والتي تأتي في اطار سلسلة من الندوات واللقاءات الاجتماعية والتي تهم كافة طبقات المجتمع .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس الجمعية، إن الندوة تتناول أساليب تربية الآباء لأبنائهم، حيث تتباين بين أساليب تربوية إيجابية وناجحة، وبين أساليب خاطئة لا تأتي بالنتائج المرجوة منها، وأن هناك أساليب تربية للأبناء تكون جيدة وسليمة، والتي تعد مطلبا شرعيا وأيضا مطلبا حضاريا لبناء أجيال للمستقبل نافعة لبلادها وأوطانها، ونافعة لنفسها .

من جانبه قال فؤاد عدلي، مدير مكتبة المستقبل إن الندوة تحاضر فيها إيمان مفتاح اخصائية تنمية بشرية، مشيرا إلى أن الندوة تلقي الضوء على العديد من الأمور التي يمكننا أن نتبعها أو نتجنبها أثناء تربيتنا لأطفالنا خلال جميع المراحل العمرية، والحصول على المعلومات التي يؤكدها لنا العلم .

أكد «عدلي»، أن الندوة سوف تطرح العديد من التساؤلات وتجيب عليها من بينها أي نوع من المربين أنت؟، وكيف تكتشف نمطك في التربية بالتفصيل؟، وماهي خطواتك لتربية ناجحة ؟، وعلى هامش الندوة سوف يجرى اختبار لقياس مدى صحتك النفسية .و جلسة استرخاء وتدريبك على ممارستها كروتين يومي للتخلص من الضغوط.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم