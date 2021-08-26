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بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. «المحامين العرب» يدعو الدولتين لضبط النفس

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بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. «المحامين العرب» يدعو الدولتين لضبط النفس بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. «المحامين العرب» يدعو الدولتين لضبط النفس

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أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن أسفها الشديد لما تشهده العلاقات الدبلوماسية بين دولتي الجزائر والمغرب العربيتين، من تطورات تتعارض مع الأمل في تحقيق الوحدة العربية الشاملة، والوحدة المغاربية ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان صحفي نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن اتحاد المحامين العرب يأسف لما آلت إليه الأوضاع بين البلدين الجارين المغاربيتين، الجزائر والمغرب، وهو ما يتنافى مع المأمول في بناء الوحدة المغاربية التي يحلم بها الشعبان المغربي والجزائري، اللذان يجمعهما تاريخ مشترك انصهرت فيه العائلتان في بيت واحد بقواسمهما المشتركة منها الجغرافيا واللغة والدين والمصالح المشتركة ووحدة المصير».

ودعا اتحاد المحامين العرب، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس، معربا عن ثقته في أن القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين بحكمتها المتبصرة وإرادتها الحسنة ودبلوماسيتها الراقية قادرة ولاشك في تجاوز هذه الأزمة العابرة وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء الماضي، أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واتهمها بارتكاب «أعمال غير ودية وعدائية» ضد الجزائر.

وقال لعمامرة: «لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر».

وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية «تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات»، لافتا أن «التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي»، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما ندد لعمامرة بـ«الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة»، بدعم «مايسمى استقلال شعب القبائل».

المصرى اليوم

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