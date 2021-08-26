صحة الشرقية تتابع تطعيم المعلمين والعاملين بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

قام وكيل وزارة الصحة بمتابعة سير العمل، وتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة والمدارس التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وكذلك التأكد من تسجيل البيانات على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارة الصحية بالزقازيق، بزيادة عدد فرق التطعيم بالمدرسة نظراً للأعداد المتزايدة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكداً على أهمية التنظيم الجيد، وتحديد أماكن مختلفة للجرعة الأولي عن الجرعة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا.

وفي سياق متصل قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، بعقد اجتماع برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم، تم خلالها مناقشة خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارس المحافظة بلقاح كورونا، وما تم إنجازه في سبيل الوصول إلى الحماية المجتمعية ضد هذا الوباء.



وأكد «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.