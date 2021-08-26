حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص داخل نطاق المحافظة، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد حملة لإزالة حالة تعدٍ بمساحة ٢٥٠ مترا على أرض أملاك دولة بقرية السعدية، التابعة للوحدة المحلية بالعباسية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة، ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة، بتنفيذ إزالة عبارة عن سور من ثلاث جهات على مساحة ٦٢٥ م٢ بقرية السماعنة، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بشن حملة إزالة لحالتي تعدٍ ببندر بلبيس، عبارة عن مبنى بالدبش الأبيض على طريق أبوسمران خلف أرض الزاهد على مساحة 100متر، كما تمت إزالة مبنى بالطوب الأحمر ببندر بلبيس طريق أبوسمران بذات الناحية على مساحة 30 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.