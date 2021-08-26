محافظ الشرقية: طفرة في نسب تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشركة المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية، مؤكداً على تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذى بالمحافظة للشركة المنفذة للأعمال، والتى حققت طفرة نوعية في إرتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للأستفادة من الغاز الطبيعى.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى ،من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن، موضحاً بها عناوين مقرات شركة الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر، تشجيعاً للمواطنين على الأشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، وذلك بعد دمج الثلاث شركات «سيناء للغاز، غاز الأقاليم، غاز القاهرة»، طبقاً لخطة الدولة لدمج الكيانات العاملة بقطاع البترول، والتى تهدف إلى تحقيق المستهدف العام لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هناك ٣٧ ألف و١٢٥ عميل مع شركة الغاز الطبيعى في مركز أبوكبير، وهناك ٣٦ ألف و٢٤ عميل قاموا بالتعاقد في مركز فاقوس، كما أن هناك ٣٦ ألف و٤٤٣ عميل تعاقدوا مع شركة الغاز في مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى تعاقد ٢٦ ألف و٤٢٦ عميل مع شركة الغاز الطبيعى في مركز منيا القمح، كما تعاقد ٣٧٥٤ عميل مع شركة الغاز في مركز أبوحماد، وفى مركز ههيا تعاقد ٤٧ ألف و٧٩٨ عميل، وفى مركز مشتول السوق قام ٣٤ ألف و٢٦٢ عميل بالتعاقد مع الشركة، وفي مركز بلبيس تعاقد ٢٥ ألف و٩٧٨ عميل مع شركة الغاز، وفى مركز الإبراهيمية تعاقد ٢٢ ألف و١٢٦ عميل، كما تعاقد ٥٨ ألف و٧٩٥ عميل في مركز ديرب نجم مع شركة الغاز الطبيعى، وكذلك تعاقد ٢٤ ألف و٦٥٦ عميل مع شركة الغاز الطبيعى في مدينة القرين، وفى قرية الأسدية التابعة لمركز أبوحماد تعاقد ٤٠٣٦ عميل، وفي مدينة العاشر من رمضان تعاقد ٥٥ ألف و٥٨٢ مع شركة الغاز، فضلا عن تعاقد ٦٩٨ في مركز الحسينية، وفي مركز كفر صقر تعاقد ١٢ ألف و١١ عميل، وفي مدينة القنايات تعاقد ٢٧٨٤ عميل مع شركة الغاز، ليصل إجمالى المتعاقدين ٤٢٨ الف و٥١٣ مواطن مع شركة الغاز الطبيعى، لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.