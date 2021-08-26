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مدبولي: اجتماعات أسبوعية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» لضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ

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مدبولي: اجتماعات أسبوعية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» لضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ مدبولي: اجتماعات أسبوعية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» لضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ

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عُقد اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، بمقر في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، لافتًا في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية.

على جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا» لجميع المنتمين لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مؤكدا أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بضرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي.

المصرى اليوم

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