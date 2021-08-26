أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدف" يتيح دخول مفوضي منشآت القطاع الخاص على بوابة "طاقات"

Print
"هدف" يتيح دخول مفوضي منشآت القطاع الخاص على بوابة "طاقات" "هدف" يتيح دخول مفوضي منشآت القطاع الخاص على بوابة "طاقات"
عبر النفاذ الوطني الموحد.. في إطار دعم سياسات التحول الرقمي الحكومي

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عملية ربط تسجيل ودخول مفوضي منشآت القطاع الخاص على البوابة الوطنية للعمل طاقات Taqat.sa، من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ)؛ بهدف دعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي، ورفع مستوى الموثوقية والأمان.

وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ"، دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات"؛ وذلك من خلال: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط www.taqat.sa، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمفوض للدخول على نظام "أبشر"، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمنشآت.

وتتيح بوابة (طاقات) لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم؛ حيث تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتقدم خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.

يشار إلى أن مشروع النفاذ الوطني الموحد هو نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني؛ بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تَحقق وتسجيل آمنة، تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلًا وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة