محمد رمضان يحصل على الدكتوراة الفخرية.. ومتابعوه: «نمبر وان في كل حتة»

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كشف الفنان محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقال «رمضان» عبر حسابه على «إنستجرام»، الخميس: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.. وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب #سفير_الشباب_العربي».

وجاءت التعليقات على الرسالة التي نشرها رمضان: «مبروك عليك يا دكتور»، وقال آخر: «نمبر وان في كل حتة وفي أي مكان».

وسبق أن أحيا الفنان محمد رمضان حفًلا غنائيًا في الساحل الشمالي، حيث شهد حضورًا جماهيرًا غير مسبوق، ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد بسبب ضخامة أعداد الجماهير.