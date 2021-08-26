عفت نصار يعتذر لحمزة المثلوثي

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أشاد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق بآداء التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق خلال مباريات الأبيض في الدوري العام هذا الموسم وبشكل خاص بعد فترة التوقف.

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية: لم أكن مقتنعاً بآداء حمزة المثلوثي منذ قدومه إلى الزمالك من الصفاقسي التونسي، ومعظم الأهداف التي سكنت مرمى الأبيض، كانت من الجهة اليمنى، لكن اللاعب استفاد كثيراً من فترة توقف الدوري العام، وطور من مستواه بشكل كبير وخاصةً في الجولات الأخيرة، حيث شكل جبهة قوية مع أحمد سيد زيزو الجناح الأيمن واجبر الجميع على الاعتذار على انتقاده.

واختتم نصار: الزمالك يحتاج إلى ضم مدافع الموسم المقبل، مع تواجد محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمود علاء، كما أفضل إعارة محمد عبدالسلام .