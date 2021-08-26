جامعة المنيا تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية «الوفاء» بسمالوط

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أطلقت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخميس، قافلة خدمية متكاملة جديدة لقرية الوفاء بمركز سمالوط، ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من دور الجامعات الخدمي تجاه مجتمعها المحيط، وإسهامًا منها لتلبية متطلبات أهالي تلك القرى من خلال خدمات قوافلها المتعددة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٢٦٨ حالة في عشرة تخصصات طبية مختلفة، بالإضافة إلى توقيع الكشف البيطري على ٤٥ حالة من مختلف الفصائل الحيوانية، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكليتي التمريض والتربية النوعية، لافتًا إلى القافلة شارك فيها ١٩ طبيبًا بإشراف الدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل، وفريق من كلية الصيدلة برئاسة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، اللذين قاموا بتوزيع الأدوية بالمجان، إضافة إلى مشاركة أطباء من كلية الطب البيطري، وطلاب مجموعة اصدقاء البيئة من كليات: التربية الرياضية، والتربية النوعية، والآداب.

وأشار «فرحات» إلى أن الندوات شملت محاور موضوعاتها الفحص الذاتي لأمراض سرطان الثدي، وسوء التغذية والأنيميا للأطفال، والإدمان وطرق الوقاية منه، إضافة إلى ندوة ثالثة دار موضوعها حول طرق اختيار الملابس والألوان المناسبة للأنماط الجسمية ولون البشرة.