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قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بث مباشر الخميس 26-8-2021 (لحظة بلحظة)

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قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بث مباشر الخميس 26-8-2021 (لحظة بلحظة) قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بث مباشر الخميس 26-8-2021 (لحظة بلحظة)

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تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، الخميس 26 – 8 -2021، في مدينة إسطنبول التركية.

ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني إلى جانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني الثالث في الليجا الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان، مما يعني عدم وجود أي فرصة لمواجهة محتملة بين ليونيل ميسي وناديه السابق في دور المجموعات.

مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021- 2022 اضغط هنا (1)

مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021- 2022 اضغط هنا (2)

رابط مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري الأبطال الأوروبي في يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، في مقر الإتحاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسوف تنطلق مراسم قرعة دوري الأبطال في يوم الخميس، في تمام الساعة:

السادسة بتوقت القاهرة

السابعة بتوقيت المملكة العربية .

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ستجرى يوم الخميس 26 أغسطس 2021 على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة. بإمكانكم متابعة مراسم القرعة وكل حيثياتها في بث مباشر عبر beIN SPORTS . ويسبق القرعة استوديو تحليلي انطلاقاً من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تشيلسي

فياريال

أتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

إنتر

ليل

سبورتنج لشبونة

ريال مدريد

برشلونة

يوفنتوس

مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان

ليفربول

إشبيلية

بوروسيا دورتموند

بورتو

أياكس

شاختار دونيتسك

لايبزيج

ريد بول سالزبورغ

بنفيكا

أتالانتا

زينيت سان بطرسبرغ

بشيكتاش

دينامو كييف

شريف تيراسبول

كلوب بروج

يونغ بويز

ميلان

مالمو

فولفسبورج

بالتوازي مع قرعة مجموعات دوري الأبطال سيتخلّل الحفل الذي سيقام في اسطنبول التركية الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا. ويتنافس ثنائي تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي وصانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين على جائزة لاعب العام التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

أما جائزة أفضل مدرب فسيكون «الصراع» بين كل من الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والإيطالي روبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب بلاده، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وبالنسبة للقب لاعبة العام، فانحصرت بين ثلاث لاعبات من برشلونة بطل أوروبا وهن جنيفر هرموسو، ليكي مارتنس وأليسكيا بوتيلاس.

المصرى اليوم

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